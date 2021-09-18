كاتب مصري ينضم لصناع التغيير بـ«عبور المستقبل Expo 2020»

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تحت عنوان «عبور المستقبل Expo 2020»، يشارك الكاتب الصحفي بسام عبدالسميع أول كتاب يتواكب مع انطلاق «إكسبو 2020 دبي»، واصفاً الحدث أنه لحظة فارقة في التاريخ لعبور المستقبل عبر أكبر تجمع عالمي للمعرفة الإنسانية، مشيراً إلى أن الكتاب يمثل استجابة لدعوة إكسبو بالانضمام إلى صناع التغيير .

وقال «بسام»: «إكسبو 2020 دبي، هو صورة العالم في كل شيء، بدءاً من الهوية الإنسانية، الفكر والتاريخ، الثقافة ومختلف الفنون وألوان الترفيه، الإبداع والخيال، الهوية الوطنية، الابتكار وأحدث التقنيات والفرص الاستثمارية، طرق الاستدامة للمحافظة على كوكب الأرض والحياة مع الطبيعة، الحركة والسفر في المستقبل، والتعاون الدولي لمواجهة التحديات كافة وفي صدارتها التحديات الاقتصادية والصحية الحالية والمستقبلية».

ويقدم المؤلف جولة رمزية لأجنحة الدول المشاركة بالمعرض، كما يستعرض تجربة الإمارات في تنظيم فعاليات ومحاور إكسبو، وآثاره الاقتصادية والثقافية والتكنولوجية عبر عدة محطات تشمل: الإمارات تكتب التاريخ، مدينة الابداع والابتكار، اكتشف العالم، إضاءات، صناع التغيير، الإنسان وكوكب الأرض، الثقة في المستقبل، الإمارات و50 عاماً على التأسيس، لمحات من تاريخ إكسبو، الترشح للتنظيم، وإكسبو 2025 أوساكا اليابان، موكداً على أن الإمارات صارت موطن الطموحات المستدامة، إذ جعلت من الاستثناء صناعة إماراتية ومن الأحداث منصة للإلهام والأمل.

وأشار الكاتب إلى أن «إكسبو 2020 دبي»، والذي يقام بدءاً من الأول من أكتوبر 2021 وحتى الأخير من مارس 2022، تمنح فيه دبي، العالم، تأشيرة الدخول إلى المستقبل والابحار فيه بقوة عبر جهوزيتها لتنظيم إكسبو. وقال «عبدالسميع»: «توفر المشاركة في إكسبو، الانضمام إلى صناع التغيير، فيما تعد زيارة المعرض فرصة ذهبية لاكتشاف العالم ولقائه بصورة مباشرة في رحلة عنوانها: الإبهار والمتعة ورؤية المستقبل والانضمام لصناع التغيير، بينما تحقق متابعة الحدث عبر وسائل البث والاتصال رؤية ملامح العقود المقبلة».

يذكر أن الكاتب الصحفي بسام عبدالسميع حقق رقماً قياسياً في إصدار الكتب عام 2020 بتأليف 11 كتاباً تنوعت بين السير الذاتية والأعمال الفكرية والدينية والرواية والمجموعة القصصية، كما أصدر أول دراسة مقارنة بين إكسبو ميلانو 2015.. وإكسبو دبي 2020 .

كما حاز بسام عبدالسميع جائزة الإبداع الصحفي عام 2006، جائزة الصحافة العربية عام 2017 والعديد من التكريمات، وحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات 2021؛ كما أنه عضو نقابة الصحفيين المصرية، جمعية الصحفيين الإماراتية، اتحاد الصحفيين العرب، الاتحاد العالمي للصحفيين، واتحاد كتاب مصر.