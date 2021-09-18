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بعد مغادرة المصطافين.. «السياحة» تدعو أهالي الإسكندرية للاستمتاع بالشواطئ

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بعد مغادرة المصطافين.. «السياحة» تدعو أهالي الإسكندرية للاستمتاع بالشواطئ بعد مغادرة المصطافين.. «السياحة» تدعو أهالي الإسكندرية للاستمتاع بالشواطئ

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دعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أهالى الثغر بضرورة الذهاب إلى الشواطئ والاستمتاع بالبحر، خاصة مع مغادرة المصطافين وهدوء الأمواج والرياح، في حين سجلت نسب الإشغال معدلات منخفضة بسبب مغادرة المصطافين استعدادا للعام الدراسى الجديد.

وقال بيان صادر عن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف اليوم، إن الإسكندرانية ينتظرون شهر سبتمبر من أجل الاستمتاع بالبحر خاصة مع قيام عشاق ورواد الإسكندرية بربط أمتعتهم استعدادا للعودة إلى ديارهم محملين بكل حب ومعهم ذكريات جميلة لشواطئ الإسكندرية.

وأوضحت أن السكندريين يفضلون الاستمتاع بجوهم المفضل والذي غالبا ما يميل إلى الغيوم واحتمال سقوط أمطار خفيفة على الشواطئ مع نسمات هواء باردة ليلا تداعب أهلها، وتنخفض نسبة الرطوبة، وتنكسر موجة الحر وتكاد تختفي التجمعات والزحام .

وأكدت الإدارة في بيانها أنها دشنت حملة لتشجيع أهالى الإسكندرية من أجل النزول والاستمتاع بالشواطئ والطقس المفضل لديهم وقضاء يوم ممتع .

أشارت إلى أن شاطئ المندرة المجاني يستقبل الرواد للاستمتاع بتناول إفطارهم والاستمتاع بالشاطى المجانى. فضلا عن شواطئ أخرى قيمة تذكرة الدخول فيها جنيه شاملة الحصول على كرسى وشمسية واستخدام دورة المياه وغرفة تغيير الملابس، وهي شواطئ ميامى العام، السرايا العام، جليم العام، شهر العسل العام بالعجمي، الهانوفيل العام بالعجمي .

وسجلت شواطئ الإسكندرية نسب إشغال ضعيفة جدا مع نهاية موسم الصيف، خاصة مع بدء عزوف المصطافين عن الذهاب إلى الشواطئ بسبب التغيرات المناخية وعدم استقرار الطقس، إضافة إلى الاستعداد للعام الدراسي الجديد .

المصرى اليوم

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