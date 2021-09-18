محافظ شمال سيناء يوزع الدفعة الأولي من تعويضات أسر الشهداء والمصابين

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أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على تقديم عظيم الشكر والامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسى على اللفتة الكريمة بتكريم أسر الشهداء والمصابين بالمحافظة، وصرف التعويضات لهم .

وقال المحافظ، خلال تسليم الفيزا كارت تعويضات لأسر الشهداء والمصابين بديوان عام المحافظة، بحضور عبدالعال البدرى سكرتير عام المحافظة المساعد، سعدية محمود مدير عام التضامن الاجتماعي، محمد أبو هاني، رئيس مجلس إدارة جمعية أسر الشهداء والمصابين بالمحافظة، وكل من عايدة السواركة، رياض إسماعيل، فايز أبوحرب أعضاء المجموعة البرلمانية، أنه يوجد في المحافظة عدد ٢٩١٥ من الشهداء والمصابين شملهم قرار رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه سيَصدُر قرار لاحق بضم أسماء جديدة من شهداء ومصابى المحافظة، حيث يستفيدون من قرار رئيس مجلس الوزراء بصرف مبلغ ١٠٠ ألف جنيه لأسرة كل شهيد توزع طبقا لإعلام الوراثة للمستحقين، وأنه يصرف تعويض المصاب حسب نسبة العجز المقررة، حيث سيتم الصرف من بنك ناصر الاجتماعي عن طريق حساب جاري .

وأضاف المحافظ أنه تم تخصيص عدد ٤٠٠٠ كارت فيزا كدفعة أولى لمحافظة شمال سيناء، وأنه تم اليوم توزيع كروت الفيزا على ١٠ من أسر الشهداء والمصابين، واعتبارا من غد الأحد ولمدة ٣ أيام سيتم توزيع عدد من الفيزا كارت لمن شملهم قرار رئيس مجلس الوزراء بمركز شباب العريش، ثم يوم ٢٢ الجاري بمدينة الشيخ زويد ويوم ٢٣ الجاري بمركز الحسنة بوسط سيناء، ويوم غد الأحد والاثنين لشهداء ومصابى قرية الروضة والثلاثاء لباقي قري مركز بئرالعبد، ويومي ٢٦ و٢٧ الجاري سيتم تسليم الذين تخلفوا عن الاستلام خلال المدة المحددة.

وأوضح أنه من حق أسر الشهداء والمصابين المقيمين خارج محافظة شمال سيناء التوجه مباشرة إلى فروع بنك ناصر الاجتماعى في أي محافظة أخرى لصرف التعويض أو صرف التعويضات من أي ماكينة سحب .

وأكد المحافظ مجددا على تقديم الشكر والتقدير أيضا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى على دعم أسر الشهداء والمصابين بالمحافظة .

كما قدم الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية أسر الشهداء والمصابين، والمتطوعين المتواصلين بشكل دائم لخدمة أسر الشهداء والمصابين بالمحافظة، مشيرا إلى أنه تم التصديق على دعم جمعية أسر الشهداء والمصابين بعدد ١٠ أجهزة حاسب «لاب توب» لخدمة أسر الشهداء والمصابين، وسيتم استكمال تأسيس الجمعية على مراحل .

وطالب أسر الشهداء والمصابين بضرورة توجه المواطنين إلى جمعية أسر الشهداء والمصابين بالعريش لتحديث بياناتهم وأرقام الهواتف الشخصية.