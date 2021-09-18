كويتي يُطلق النار على شقيقه فيرديه قتيلاً

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الجريمة بدأت بخلافات بين الشقيقين

شهدت منطقة الرقة في الكويت، جريمة قتلٍ بعد أن أقدم كويتي على إطلاق النار من مسدس على شقيقه الذي فارق الحياة فور وصوله إلى المستشفى متأثراً بالإصابة.

وحسب صحيفة "القبس" الكويتية، وقع الحادث يوم الخميس الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني أن الجاني، وهو كويتي من ذوي الاحتياجات الخاصة، سلّم نفسه للأجهزة الأمنية بعد قيامه بإطلاق النار على شقيقه في منزلهما.

وأكّد المصدر أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن هناك خلافات سابقة بين الشقيقين تطوّرت إلى جريمة قتل، مبيناً أنه جارٍ التحقيق في سبب الواقعة ومُلابساتها.