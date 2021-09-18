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«جوجل» تحذر مستخدمي «كروم» .. فما السبب؟

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«جوجل» تحذر مستخدمي «كروم» .. فما السبب؟ «جوجل» تحذر مستخدمي «كروم» .. فما السبب؟

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أصدرت شركة جوجل«Google» تنبيها عاجلا لمستخدمي متصفح كروم «Chrome» الخاص بها، ودعت إلى تحديث البرنامج دون تأخير.

وذكر التحذير أنه يجب على أي شخص يستخدم متصفح «كروم» التأكد من استخدام أحدث إصدار دون تأخير.

وكشفت أنها بدأت عملية تحديث مهمة لبرنامجها الشهير للغاية، في محاولة لمنع تهديد أمني من استهداف مليارات المستخدمين.

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تطبيق جوجل كروم - صورة أرشيفية

ويعمل التحديث الجديد، المسمى (93.0.4577.82)، على إصلاح ما مجموعه 11 ثغرة أمنية.

وما يجعل هذا التحديث أمرا مهما هو اكتشاف أن اثنين من الأخطاء الموجودة في «كروم» صنفتا كـ«هجوم يوم الصفر».

ويعد «هجوم يوم الصفر» أسوأ كابوس لمالكي الأجهزة؛ لأنه من المحتمل جدا، أن المشكلة التي وجدتها جوجل مؤخرا معروفة للمتسللين ويتم استغلالها بنشاط في الوقت الحالي.

ولهذا السبب سارعت «جوجل» إلى إصدار التحديث وطلبت من المستخدمين تنزيله بسرعة كبيرة.

كيفية التحديث

وفي شرح أكثر على مدونة «كروم»، قالت الشركة الأميركية «للقيام بالتحديث، ما عليك سوى تشغيل المتصفح، وتوجه إلى كروم في شريط القائمة وانقر على الإعدادات.

وأضاف: «ثم اختر أيقونة مساعدة (Help) ثم عن كروم (About Chrome)، وسترى بعد ذلك إصدار كروم الذي تقوم بتشغيله وما إذا كان متصفحك جاهزا للتحديث أم لا».

وإذا كان إصدار المتصفح الخاص بك على ويندوز وماك ولينكس مدرجا على أنه 93.0.4577.82 أو أعلى، فأنت في أمان.

إصدار كروم الجديد

تنص «جوجل» على أن إصدار كروم الجديد والمحمي سيتم طرحه خلال الأيام أو الأسابيع القادمة، ولذلك قد لا يتمكن الجميع من حماية أجهزتهم على الفور.

وإذا كان بإمكانك التحديث، فيجب عليك القيام بذلك ثم إعادة تشغيل المتصفح على الفور.

ويستخدم ما يقارب 2.65 مليار مستخدم «جوجل كروم» الآن حيث يهيمن على سوق متصفحات الويب.

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