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كل أربعاء وخميس.. مسرح متنقل وورش فنون بقرى المنيا (صور)

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كل أربعاء وخميس.. مسرح متنقل وورش فنون بقرى المنيا (صور) كل أربعاء وخميس.. مسرح متنقل وورش فنون بقرى المنيا (صور)
وأشار إلى أن الفعاليات تستمر حتى نهاية شهر سبتمبر يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، بقرى مركز أبوقرقاص، وهي، (جريس، وأبيوها، وبنى عبيد)، والتي تعد من القرى المستهدفة من أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

من جانبه، أوضح خالد إسماعيل، مدير مديرية الثقافة بالمنيا، أن الفعاليات شملت تقديم، أمسية شعرية، لعدد من الشعراء، أعقبها فقرة لاكتشاف المواهب في الغناء من أبناء القرية، بجانب تنظيم عدد من الورش الفنية، شملت، (الأشغال اليدوية، ورشة الخيوط وتصنيع المكرمية والشنط، ورشة التدريب على الرسم والتلوين للأطفال)،

إلى جانب معرض الكتاب والذي يضم إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، كما قدمت فرقة المنيا للموسيقى العربية كوكتيل من أغاني الطرب الأصيل.

المصرى اليوم

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