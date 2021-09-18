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ضبط لحوم وأسماك مجهولة المصدر في حملات رقابية بالشرقية

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ضبط لحوم وأسماك مجهولة المصدر في حملات رقابية بالشرقية ضبط لحوم وأسماك مجهولة المصدر في حملات رقابية بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية ، من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار، شنت إدارة تموين الحسينية وقطاع شمال الشرقية والإدارة البيطرية والصحية بالحسينية ومركز الشرطة حملة تموينية على المحال التجارية ومحال الجزارة والأسماك بمدينة الحسينية، وأسفرت الحملة عن تحرير ٧ محاضر ضد أصحاب محال جزارة، وتم التحفظ على ٩٥ كيلوجرام لحوم وأسماك مجهولة المصدر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين، استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على الأنشطة التجارية لإحكام الرقابة على الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات والتصدي لظاهرة الغش التجاري حرصاً على حقوق المواطنين.

المصرى اليوم

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