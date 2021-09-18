صحة الأقصر: مراكز التطعيم بلقاح كورونا مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال أيام الأسبوع

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تابع الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، انتظام سير العمل وعمل الفرق الطبية الثابتة لفحص المواطنين، ضمن المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي والأمراض غير السارية.

كما تابع خدمات الرعاية الأولية المقدمة للمواطنين بوحدتي الحبيل والبغدادي بإدارة البياضية، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدات.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا في الأماكن الثابتة بالمحافظة مستمرة في العمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع، بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة تُولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي وخطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واستكمالًا للمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.