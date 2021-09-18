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فيديو للحظة اختطاف طفل في الهرم
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:47 مساءً
لجنة اختيار الأفلام بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تبدأ عملها لاختيار أفلام الدورة الـ11
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:46 مساءً
أحمد زادة يجتمع بأعضاء الزمالك ويعد بحل أزمة الألعاب الجماعية
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:46 مساءً
أبرزها تشلسي ضد مانشستر سيتي .. مواعيد مباريات الغد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:46 مساءً
الملك : أهمية بناء استجابة دولية لمواجهة الأوبئة
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:40 مساءً
"الشورى" يكون لجانه المتخصصة لسنته الثانية ويسمي رؤساء ونواب اللجان الأسبوع القادم
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:38 مساءً
أمين غرفة جازان: رؤية 2030 أكسبتنا الهمة والعمل والطموح والإبداع والابتكار
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:38 مساءً
شاهد من حائل.. "مسيرة وطن للخيل".. 91 خيّالاً و"التدشين لـ"فيصل بن فهد"
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:38 مساءً
شاهد من شرورة.."قافلة البيارق الخضراء" ترسم صورة للاحتفاء بالوطن
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:38 مساءً
شلالات وادي الريان منطقة السحر والجمال بالفيوم.. الشلالات الوحيدة الطبيعية بمصر وارتفاعها 20 متر
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:37 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
من داخل أكبر سجن في أفغانستان بعد إفراج طالبان عن معتقليه
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 18 سبتمبر 2021 11:45 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:47 مساءً
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