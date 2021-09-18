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توافد المواطنين على مراكز الشباب في الشرقية لتلقي لقاح كورونا

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توافد المواطنين على مراكز الشباب في الشرقية لتلقي لقاح كورونا توافد المواطنين على مراكز الشباب في الشرقية لتلقي لقاح كورونا

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اهتمام الدولة بصحة المواطنين وسعيها الدائم لتحسين منظومة الصحة والرعاية الطبية المقدمة لهم، من خلال تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية في ظل جائحة كورونا، وذلك من خلال توفير اللقاح المضاد للفيروس، حرصاً على الصحة العامة والحد من انتشار الفيروس، مشيداً بمبادرة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، بفتح مراكز الشباب أمام المواطنين بمختلف المراكز والمدن والأحياء لتلقي لقاح المستجد.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى فتح مراكز شباب جديدة لإستقبال المواطنين المسجلين راغبي تلقي لقاح فيروس كورونا ليصل عدد مراكز الشباب إلى 23 مركز بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بهدف التخفيف على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من مشقه الإنتقال لمراكز تقديم اللقاح.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه سيتم استقبال المواطنين لتلقى لقاح فيروس كورونا بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساءا، وذلك بمراكز الشباب والنوادي بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات والأوبئة أثناء تلقي اللقاح.

ناشد محافظ الشرقية المواطنين بالإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن، تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد، والإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان «www.egcovac.mohp.gov.eg» للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.

المصرى اليوم

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