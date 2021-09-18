"البلوي" استثنائياً للتاسعة ببلدية العلا

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صدر قرار أمين منطقة المدينة المنوّرة المهندس فهد البليهشي؛ بترقية مدير مكتب رئيس بلدية محافظة العلا عادل بن بركة السويرحي البلوي؛ استثنائياً من المرتبة السابعة إلى المرتبة التاسعة.

‏وبهذه المناسبة أعرب "البلوي"؛ عن شكره لـ"البليهشي"؛ ولرئيس بلدية محافظة العلا الدكتور محمد مبارك السهلي؛ على هذه الثقة، مؤكداً أنها وسام شرف يعتز به، وحافز يدفعه -بإذن الله- لبذل مزيدٍ من الجهد والعطاء لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه"، سائلاً الله -العلي القدير- أن يكون عند حسن ظن الجميع، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة.