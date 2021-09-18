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كهف الجن والأساطير.. رحلة في بئر برهوت المرعب باليمن

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كهف الجن والأساطير.. فيديو رحلة في بئر برهوت المرعب باليمن كهف الجن والأساطير.. رحلة في بئر برهوت المرعب باليمن
اكتشاف مثير لفريق عُماني

كهف الجن والأساطير.. فيديو رحلة في بئر برهوت المرعب باليمن

خاض فريق علمي من سلطنة عُمان تجربة مثيرة لاستكشاف حفرة عميقة، أو ما تسمى بـ"بئر برهوت" في محافظة المهرة شرقي اليمن.

ارتبط البئر الذي يقع على عُمق 112 مترًا، "بكثير من الأساطير التي انتشرت في وسائل الإعلام المختلفة"، ويطلق عليه البعض: "كهف الجن".

في حسابه عبر تويتر قال الفريق العُماني لاستكشاف الكهوف: إن البئر المزعوم يتميز بفتحة يبلغ عرضها عند السطح 30 مترًا، ويمتدّ اتساعه في الأسفل إلى 116 مترًا، مُشيرًا إلى أن محيط الحفرة يتّسم بأنه دائري الشكل.

وحسب موقع "سي إن إن" بالعربية: يقع البئر بين سهول وجبال صغيرة تتكوّن من الصخور الجيرية، ومن داخله "تنبثق المياه من جوانب الحفرة لتكون شلالات بديعة، وتتباين هذه الشلالات في غزارة المياه المتدفقة منها واستمراريتها".

وفي تغريدة للفريق على موقع "تويتر" يقول: "على عمق 65م من السطح تقريبًا تنبثق المياه من جوانب الحفرة لتكون شلالات بديعة، وتتباين هذه الشلالات في غزارة المياه المتدفقة منها واستمراريتها، ويعد الشلال الشرقي أنشطها، في حين يتقطع تدفق المياه من الشلال الجنوبي".

وتنتمي الحفرة إلى ما يُعرف بجيولوجيا حفر الإذابة التي تتكون في الصخور الجيرية السميكة، أو ما يعرف بتكوين الحبشية الذي ترسب في عصر الإيوسين؛ حسب ما قاله الفريق.

ووثَّق الفريق السمات الجيولوجية والبيئية للحفرة، وجمع عينات صخرية منه، لافتًا إلى أنه سينشر تقريرًا مفصلًا عن الحفر ومسوحاتها الجيولوجية في الأيام المقبلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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