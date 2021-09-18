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فيديو للحظة اختطاف طفل في الهرم
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:47 مساءً
لجنة اختيار الأفلام بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تبدأ عملها لاختيار أفلام الدورة الـ11
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:46 مساءً
أحمد زادة يجتمع بأعضاء الزمالك ويعد بحل أزمة الألعاب الجماعية
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:46 مساءً
أبرزها تشلسي ضد مانشستر سيتي .. مواعيد مباريات الغد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:46 مساءً
الملك : أهمية بناء استجابة دولية لمواجهة الأوبئة
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:40 مساءً
"الشورى" يكون لجانه المتخصصة لسنته الثانية ويسمي رؤساء ونواب اللجان الأسبوع القادم
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:38 مساءً
أمين غرفة جازان: رؤية 2030 أكسبتنا الهمة والعمل والطموح والإبداع والابتكار
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:38 مساءً
شاهد من حائل.. "مسيرة وطن للخيل".. 91 خيّالاً و"التدشين لـ"فيصل بن فهد"
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:38 مساءً
شاهد من شرورة.."قافلة البيارق الخضراء" ترسم صورة للاحتفاء بالوطن
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:38 مساءً
شلالات وادي الريان منطقة السحر والجمال بالفيوم.. الشلالات الوحيدة الطبيعية بمصر وارتفاعها 20 متر
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:37 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
ميقاتي: دخول نفط إيران انتهاك لسيادة لبنان
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 18 سبتمبر 2021 11:16 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:47 مساءً
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