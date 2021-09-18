48 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد في المنيا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت نتائج عينات فحص حالات الاشتباه بالإصابة بوباء كورونا في المنيا، ايجابية 48 حالة اصابة جديدة بالوباء داخل مدن وقري المحافظة - تم احتجازهم داخل مستشفي الصدر بمدينة المنيا، ومستشفيات الصدر بالمراكز، في أعقاب القيام بإجراء أعمال تطوير لمستشفيات الحميات بالمراكز .

وحذر المحافظ اللواء أسامة القاضي، المواطنين من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقاية من الوباء، وناشدهم الحصول علي لقاح كورونا من خلال 17 مراكز تلقي اللقاح، و6 مراكز للمسافرين للخارج .

فيما واصلت جامعة المنيا، برئاسة الدكتور مصطفي عبد النبي، رئيس الجامعة، تحصين الطلاب وأعضاء هيئات التدريس والعاملين بها بلقاح كورونا، ضمن حملة الجامعة للوقاية من وباء كورونا .