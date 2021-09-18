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فرق مكافحة ناقلات الأمراض تواصل تكثيف جهود تطهير المنشآت بالغربية

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فرق مكافحة ناقلات الأمراض تواصل تكثيف جهود تطهير المنشآت بالغربية فرق مكافحة ناقلات الأمراض تواصل تكثيف جهود تطهير المنشآت بالغربية

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تفقد الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية أعمال فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الصحة بالغربية، وأعمال التطهير المكثف لجميع المنشآت الصحية وغير الصحية وأماكن التجمعات بالمحافظة، طبقا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وقالت الدكتورة جيهان مدير إدارة المتوطنة، أن فرق مكافحة ناقلات الأمراض قامت بتكثيف برامج المقاومة لمكافحة يرقات الذباب على تجمعات القمامة بأجهزة الضباب والرشاشات الظهرية لمكافحة الحشرات مع الالتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية بجميع مراكز المحافظة.

المصرى اليوم

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