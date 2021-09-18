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إصابة 6 أسود و3 نمور بكورونا في حديقة الحيوان بواشنطن

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إصابة 6 أسود و3 نمور بكورونا في حديقة الحيوان بواشنطن إصابة 6 أسود و3 نمور بكورونا في حديقة الحيوان بواشنطن

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شُخّصت إصابة ستة أسود وثلاثة نمور في حديقة حيوانات واشنطن بفيروس كورونا، على ما أفاد القيّمون على المؤسسة الذين يتولّون علاج السنّوريات.

وجاء في بيان أن «الحرّاس لاحظوا في عطلة نهاية الأسبوع الماضي انخفاضا في الشهية وسعالا وعطاسا وخمولا» عند الأسود الإفريقية الستة ونمر من نمور سومطرة واثنين من نمور سيبيريا شخّصت إصابتها بكوفيد-19 خلال فحوص أوّلية.

ويرتقب صدور نتائج فحوص التأكيد في الأيّام المقبلة. وتعالج الحيوانات المصابة بواسطة مضادات للالتهاب وأدوية ضدّ الغثيان، فضلا عن مضادات حيوية تحميها من خطر الالتهاب الرئوي.

وأوضح القيّمون على الحديقة أن الجمهور ليس في خطر نظرا للمسافة القائمة بين موئل السنّوريات والزوّار.

وسُجّلت هذه الإصابات في وقت أعلنت عدّة حدائق حيوانات أميركية، بينها حديقة واشنطن، عن إطلاق حملة تلقيح للحيوانات المعرّضة للإصابة بكوفيد-19 في هذه المواقع.

وقد شخّصت إصابة عدد من قرود غوريلا بكوفيد-19 الأسبوع الماضي في حديقة حيوانات أتلانتا.

المصرى اليوم

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