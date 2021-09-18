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الملك : أهمية بناء استجابة دولية لمواجهة الأوبئة
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:40 مساءً
"الشورى" يكون لجانه المتخصصة لسنته الثانية ويسمي رؤساء ونواب اللجان الأسبوع القادم
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:38 مساءً
أمين غرفة جازان: رؤية 2030 أكسبتنا الهمة والعمل والطموح والإبداع والابتكار
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:38 مساءً
شاهد من حائل.. "مسيرة وطن للخيل".. 91 خيّالاً و"التدشين لـ"فيصل بن فهد"
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:38 مساءً
شاهد من شرورة.."قافلة البيارق الخضراء" ترسم صورة للاحتفاء بالوطن
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:38 مساءً
شلالات وادي الريان منطقة السحر والجمال بالفيوم.. الشلالات الوحيدة الطبيعية بمصر وارتفاعها 20 متر
-
الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:37 مساءً
جني محصول الفلفل الأحمر
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:33 مساءً
محافظ الجيزة يطالب برفع كافة السيارات المعتدية علي أرصفة المشاة
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:32 مساءً
بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي .. كريستيانو يقود الشياطين
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:32 مساءً
مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر الآن في الدوري السعودي
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:32 مساءً
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فيديو اليوم السابع
نقاش بدرجة بكالوريوس يرتل القرآن بصوت يأخذك إلى كبار القراء
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فيديو اليوم السابع
السبت 18 سبتمبر 2021 09:00 صباحاً
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