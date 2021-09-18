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فاروق جعفر عن انتقال عبد الغني لبيراميدز: «معنديش فكرة»

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فاروق جعفر عن انتقال عبد الغني لبيراميدز: «معنديش فكرة» فاروق جعفر عن انتقال عبد الغني لبيراميدز: «معنديش فكرة»

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كشف فاروق جعفر، المستشار الفني لمجلس إدارة نادي ، عن حقيقة رحيل محمد عبدالغني، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى صفوف بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت تقارير صحفية أكدت في الساعات الماضية، على انتقال محمد عبدالغني، إلى نادي بيراميدز مقابل انضمام أحمد أيمن منصور، مدافع الفريق السماوي إلى نادي الزمالك.

وقال فاروق جعفر في تصريحات تلفزيونية: «معنديش فكرة عن انتقال محمد عبدالغني، لصفوف بيراميدز، سمعت عن انتقال اللاعب لبيراميدز في وسائل الإعلام فقط».

وأضاف: «محمد عبدالغني، لاعب مميز للغاية واكتسب خبرات كبيرة في الفترة الماضية، وكان يستحق الانضمام للمنتخب الوطني الأول»، مضيفا :«من الصعب الموافقة على رحيل اللاعب، فهو أصبح أحد الركائز الأساسية في خط دفاع الفريق مع محمود الونش ومحمود علاء».

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