سمية الخشاب عن محمد رمضان : «اتعلمت منه منمشي علشان أحقق حلمي»

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قالت الفنانة سمية الخشاب، خلال استضافتها برنامج «أبلة فاهيتا» لايف من الدوبلكس على قناة ON، الجمعة: إن اسمها بالكامل هو «سمية سعيد السيد فتيحة الخشاب»، من مواليد 20 – 10 برج الميزان، رافضة الكشف عن عمرها معقبة: «العمر مجرد رقم، والأيام الحلوة اللي بنعيشها في حياتنا هو ده عمرنا الحقيقي».

وأضافت سمية الخشاب: «بيدلعوني سوسو أو سوكة أو سمسم وسوسكة، ووزني حاليًا 61 كيلو جراما، وأنا شطورة وماما علمتني حاجات كتير وأنا صغيرة، وبعرف أطبخ وأعمل ميك أب وأخيط وأغني».

وتابعت: «كورونا أجمل حاجة حصلت في حياتي، وأحلى سنة استفدت منها جدًا لأن اتعلمت حاجات كتيرة من قعدتي في البيت، واخدت كورسات في الإنجلش والتنمية البشرية والتغذية».

ولفتت: «شغلي مع محمد رمضان لم يضف لي فلوس وفيه حاجة حلوة اتعلمتها منه إن كل حاجة أكتبها بورقة وقلم ومنمشي علشان أحقق حلمي وأشتغل، وهو مش بينام«.