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تركي آل الشيخ يرد على تصريحات حسين لبيب

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تركي آل الشيخ يرد على تصريحات حسين لبيب تركي آل الشيخ يرد على تصريحات حسين لبيب

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رد تركي آل الشيخ وزير الترفيه بالمملكة العربية ، على تصريحات حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي ، والتي قال خلالها الأخير :«الزمالك كان عايش على فلوس تركي».

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بفيسبوك:«لقد اطلعت على بعض التصريحات التي خرجت اليوم وتم ذكر اسمي فيها واحببت أن أوضح أن كل مادفع من أموال في الاستثمار الرياضي في بلدي الثاني كان هدفه الاستثمار ومحبة مصر وأهل مصر الطيبين».

وأكمل: «ارجو عدم زج اسمي في أي موضوع.. صفحة استثماري الرياضي في مصر الحبيبة انتهت منذ سنوات ولا يوجد فيها أي منة أو فضل مني بل كان استثمار ودعم من محب لمصر وقيادتها وشعبها … احببت أن أوضح ذلك واتمنى أن تتفهموا رغبتي في اقفال الحديث في الماضي الذي لن يجدي بشيء … مع كامل محبتي وتقديري … وادعوكم للاستمتاع في موسم الرياض إن شاء الله … لكم كل الحب».

المصرى اليوم

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