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سمية الخشاب عن مواصفات فتى أحلامها : «دمه خفيف و ميرغيش كتير»

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سمية الخشاب عن مواصفات فتى أحلامها : «دمه خفيف و ميرغيش كتير» سمية الخشاب عن مواصفات فتى أحلامها : «دمه خفيف و ميرغيش كتير»

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حددت الفنانة سمية الخشاب مواصفات فتى أحلامها وأعلنت خلال استضافتها ببرنامج «أبلة فاهيتا»، المذاع عبر شاشة ON، والذي تقدمه الدمية الشهيرة «فاهيتا»، أنها تفضل الأرتباط برجل :«طيب ودمه خفيف ولذيذ وكريم وابن ناس ومحترم، وميرغيش كتير ينجز ويلخص».

وأضافت: «بعرف أطبخ وأعمل ميك أب وبعرف أعمل شعري وأخيط وأغني»، لافتة أنها لم تحصل على لقاح كورونا، قائلة: «كورونا أجمل حاجة حصلت في حياتي، وأحلى سنة استفدت منها جدًا لأن اتعلمت حاجات كتيرة من قعدتي في البيت، واتعلمت حاجات كتيرة في الإنجلش والتنمية البشرية والتغذية».

وتابعت: «أن أسماء الدلع التي يطلقها البعض عليها هي «سوسو» و«سوكا» و«سمسم» و«سوسكا»، ساخرة من سؤال الدمية «فاهيتا»، لافتة إنها تزوجت 5 مرات معقبة: «5 في وش العدو»، ووزن جسدها حالياً 61 كيلو جرام، واسم والدتها «لولو»، واسم جدتها «محفوظة».

المصرى اليوم

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