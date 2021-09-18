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داود حسين : اشتغلت في بداية حياتي صبي ميكانيكي و عامل بمحل ملابس

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داود حسين : اشتغلت في بداية حياتي صبي ميكانيكي و عامل بمحل ملابس داود حسين : اشتغلت في بداية حياتي صبي ميكانيكي و عامل بمحل ملابس

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قال الفنان داود حسين عن بدايته وحبه للتمثيل، إنه بدأ من سن الطفولة، وفي الصف الثاني الابتدائي، وكنت أفرح بفرحة الناس، وزي المنشار وأقلد أمي وأبويا ولا يوجد أحد في العائلة مارس التمثيل بأي شكل من الأشكال.

وأضاف حسين خلال لقاءه مع عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، والدي قال لي أنني لابد أن أعمل خاصة أنني الابن الأكبر، فابتعدت فترة عن التمثيل واشتغلت صبي ميكانيكي، وعامل في محل ملابس، ثم كتبت يافطة في المحل وأعجبت الناس وبقيت خطاط، ولا أخجل أنني اشتغلت في العديد من المهن.

المصرى اليوم

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