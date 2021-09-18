رسميًا الآن .. بدء تنسيق المرحلة الثالثة من الثانوية العامة

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بدأت اليوم أعمال تنسيق المرحلة الثالثة من الثانوية العامة 2021، والتى تستمر لمدة 3 أيام، وتقبل من مجموع درجات بحد أدني 50%، من الناجحين في الدور الأول، وكذلك الناجحين في الدور الثاني.

موعد انتهاء تنسيق المرحلة الثالثة وموقف طلاب الدور الثاني

ينتهي تنسيق المرحلة الثالثة والذي بدأ رسميًا اعتبارًا من السبت 18 سبتمبر 2021، وذلك يوم الإثنين 20 سبتمبر بحد أدني 50% للشعبة العلمية والأدبية.

يصل عدد طلاب المرحلة الثالثة الناجحين في الدور الأول 66 ألفًا و997 طالبًا وطالبة، بينهم 24 ألفًا و932 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، و42 ألفًا و65 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية.

يبدأ مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد العليا مواعيد تنسيق الجامعات 2021 لطلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة الناجحين من الدور الأول، غدا السبت 18 سبتمبر وحتى الاثنين 20 سبتمبر، بحد أدني 50% العلمي والأدبي.

وقال السيد عطا، المشرف على مكتب التنسيق إنه سيتم إعلان النتيجة عقب تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة.

وأوضح عطا أن الطلاب مستنفدي الرغبات والذين لم يقوموا بتسجيل الرعبات خلال المرحلة الأولي والثانية من التنسيق يمكنهم تسجيل الرغبات مع المرحلة الثالثة.

يمكن تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الالكتروني على بوابة الحكومة المصرية من خلال الدخول مباشرة على رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2021.

كليات ومعاهد المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة 2021

توحد العديد من الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة في الكليات والمعاهد العليا مازالت شاغرة، ويمكن عبر الرابط التالي معرفة الأماكن الخالية في الكليات والمعاهد لطلاب الشعبة العلمية في المرحلة الثالثة.

ويستطيع طلاب الشعبة الأدبية التعرف على كليات المرحلة الثالثة عبر رابط الأماكن المتاحة في الكليات والمعاهد لطلاب الشعبة الأدبية في المرحلة الثالثة.