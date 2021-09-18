أخبار عاجلة

"السبيعي": يوم الوطن يذكرنا بالنعم التي تعيشها بلادنا منذ عهد المؤسس -
بأغلبية ساحقة.. النواب الأمريكي يقر منح مليار دولار لإسرائيل لدعم نظام (القبة الحديدية) -
"القرني": قيض الله الملك عبدالعزيز في سن مبكرة لتوحيد هذا الكيان العظيم -
بهدفه بمرمى الهلال .. مهاجم الشباب يدخل تاريخ ديربي الرياض -
"الصحة" تدعو للمسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات والحماية من مضاعفات الفيروس -
المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمقاهى بدءا من الجمعة المقبل..ضوابط التطبيق وغرامات على المخالفين -
وزير الأوقاف والمفتي يشاركان في الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة البحيرة -
نقيب الفلاحين يكشف عن خطة مواجهة ارتفاع أسعار اللحوم ببدائل الأعلاف والإنتاج الداجني -
«بحوث الحشائش» ينظم دورة تدريبية للاستخدام الأمثل للمبيدات في المكافحة الأحد المقبل -
خروج نضال الشافعي من المستشفى بعد استقرار حالته الصحية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رسميًا الآن .. بدء تنسيق المرحلة الثالثة من الثانوية العامة

Print
رسميًا الآن .. بدء تنسيق المرحلة الثالثة من الثانوية العامة رسميًا الآن .. بدء تنسيق المرحلة الثالثة من الثانوية العامة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت اليوم أعمال تنسيق المرحلة الثالثة من الثانوية العامة 2021، والتى تستمر لمدة 3 أيام، وتقبل من مجموع درجات بحد أدني 50%، من الناجحين في الدور الأول، وكذلك الناجحين في الدور الثاني.

موعد انتهاء تنسيق المرحلة الثالثة وموقف طلاب الدور الثاني

ينتهي تنسيق المرحلة الثالثة والذي بدأ رسميًا اعتبارًا من السبت 18 سبتمبر 2021، وذلك يوم الإثنين 20 سبتمبر بحد أدني 50% للشعبة العلمية والأدبية.

يصل عدد طلاب المرحلة الثالثة الناجحين في الدور الأول 66 ألفًا و997 طالبًا وطالبة، بينهم 24 ألفًا و932 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، و42 ألفًا و65 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية.

يبدأ مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد العليا مواعيد تنسيق الجامعات 2021 لطلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة الناجحين من الدور الأول، غدا السبت 18 سبتمبر وحتى الاثنين 20 سبتمبر، بحد أدني 50% العلمي والأدبي.

وقال السيد عطا، المشرف على مكتب التنسيق إنه سيتم إعلان النتيجة عقب تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة.

وأوضح عطا أن الطلاب مستنفدي الرغبات والذين لم يقوموا بتسجيل الرعبات خلال المرحلة الأولي والثانية من التنسيق يمكنهم تسجيل الرغبات مع المرحلة الثالثة.

يمكن تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الالكتروني على بوابة المصرية من خلال الدخول مباشرة على رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2021.

كليات ومعاهد المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة 2021

توحد العديد من الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة في الكليات والمعاهد العليا مازالت شاغرة، ويمكن عبر الرابط التالي معرفة الأماكن الخالية في الكليات والمعاهد لطلاب الشعبة العلمية في المرحلة الثالثة.

ويستطيع طلاب الشعبة الأدبية التعرف على كليات المرحلة الثالثة عبر رابط الأماكن المتاحة في الكليات والمعاهد لطلاب الشعبة الأدبية في المرحلة الثالثة.

رسميًا الآن.. بدء تنسيق المرحلة الثالثة من الثانوية العامة (الرابط)

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة تواصل إزالة المباني المخالفة وحالات التعدى على الأراضى الزراعية

الحكومة تواصل إزالة المباني المخالفة وحالات التعدى على الأراضى الزراعية

«الأياتا» تحث الحكومة الإثيوبية الأفراج عن أموال شركات الطيران وتيسير الحركة

«الأياتا» تحث الحكومة الإثيوبية الأفراج عن أموال شركات الطيران وتيسير الحركة

فوارق بين حضور نساء العراق بالبرلمان والحكومة.. ما الأسباب؟

فوارق بين حضور نساء العراق بالبرلمان والحكومة.. ما الأسباب؟

حفتر يعين رئيـسا جديدا للجيش الليبي والدبيبة يدعو للتظاهر ضد قرار حجب الثقة عن الحكومة

حفتر يعين رئيـسا جديدا للجيش الليبي والدبيبة يدعو للتظاهر ضد قرار حجب الثقة عن الحكومة