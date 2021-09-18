مصرع فتاة في دسوق لتناولها الحبة السامة

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لقيت فتاة مقيمة باحدى القرى التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، مصرعها عقب تناولها حبة حفظ الغلال السامة.

تلقي اللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دسوق، بمصرع فتاة نتيجة تناولها حبة حفظ الغلال السامة بكفر الشيخ.

على الفور وجه العميد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، الرائد أحمد أبوعريضة، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، ومعاونوه، لفحص البلاغ.

فيما أكد، م. ع، والد الفتاة حدوث مشاده كلامية عادية تحدث بين أفراد الأسر بين الفتاة ووالدتها قبل الواقعة؛ لتأخذ الفتاة حبة حفظ الغلال السامة، وتتدهور حالتها الصحية لتفشل جهود الأطباء في إنقاذها وتتوفى متأثرة بإصابتها داخل مستشفى دسوق العام، تحرر محضر بالواقعة، حمل رقم 8277 لسنة 2021 إداري مركز دسوق.

من جانبه أمر محمد عبدالظاهر، وكيل النيابة العامة بدسوق، تحت إشراف المستشار أشرف ربيع، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ، بتكليف أحد الأطباء الشرعيين لمصلحة الطب الشرعى بكفر الشيخ بتشريح جثمان المتوفاة،وأمر بالتصريح بدفنها عقب تشريحها بمعرفة أهلها، وكذلك طلب تحريات المباحث النهائية حول الواقعة وملابساتها وصولًا لحقيقتها.