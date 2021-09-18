قومى المرأة يُشيد بجهود الداخلية فى الكشف عن واقعة تعرض فتاة للتحرش بوسط البلد

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أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه بجهود وزارة الداخلية في الكشف عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» لإحدى الفتيات بشأن تعرضها للتحرش والتعدى عليها بالضرب من قبل أحد الأشخاص بمنطقة وسط البلد بالقاهرة وضبطه.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة عن سعادتها وفخرها بالجهود العظيمة المبذولة من قبل وزارة الداخلية لحماية حقوق المرأة، وبسرعة التحرك من قبل الأجهزة الأمنية في هذه الواقعه على الرغم من عدم ابلاغ الفتاه،. وأشارت إلى أن الدوله سنت العديد من القوانين لحماية المرأة والفتاة من كافه أشكال العنف الموجهه ضدها، وبالقانون سيحصلن على حقوقهن.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من خلال الفحص في تحديد الفتاة المشار إليها مصابة بخدوش وسحجات وكدمات.. وبسؤالها قررت بأنها حال سيرها بصحبة ( والدتها) بأحد الشوارع بمنطقة وسط البلد، وقيامها بشراء نظارة من أحد الباعة الجائلين، قام قائد سيارة «لا تعلم بياناته» بمضايقتها، ولدى معاتبته قام بالنزول من سيارته والتعدى عليها بالسب والضرب مما نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها. وبتكثيف الجهود وإجراء التحريات أمكن تحديد المشكو في حقه.. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ،.