أخبار عاجلة

"السبيعي": يوم الوطن يذكرنا بالنعم التي تعيشها بلادنا منذ عهد المؤسس -
بأغلبية ساحقة.. النواب الأمريكي يقر منح مليار دولار لإسرائيل لدعم نظام (القبة الحديدية) -
"القرني": قيض الله الملك عبدالعزيز في سن مبكرة لتوحيد هذا الكيان العظيم -
بهدفه بمرمى الهلال .. مهاجم الشباب يدخل تاريخ ديربي الرياض -
"الصحة" تدعو للمسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات والحماية من مضاعفات الفيروس -
المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمقاهى بدءا من الجمعة المقبل..ضوابط التطبيق وغرامات على المخالفين -
وزير الأوقاف والمفتي يشاركان في الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة البحيرة -
نقيب الفلاحين يكشف عن خطة مواجهة ارتفاع أسعار اللحوم ببدائل الأعلاف والإنتاج الداجني -
«بحوث الحشائش» ينظم دورة تدريبية للاستخدام الأمثل للمبيدات في المكافحة الأحد المقبل -
خروج نضال الشافعي من المستشفى بعد استقرار حالته الصحية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

قومى المرأة يُشيد بجهود الداخلية فى الكشف عن واقعة تعرض فتاة للتحرش بوسط البلد

Print
قومى المرأة يُشيد بجهود الداخلية فى الكشف عن واقعة تعرض فتاة للتحرش بوسط البلد قومى المرأة يُشيد بجهود الداخلية فى الكشف عن واقعة تعرض فتاة للتحرش بوسط البلد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه بجهود وزارة الداخلية في الكشف عن ملابسات تداول مقطع عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» لإحدى الفتيات بشأن تعرضها للتحرش والتعدى عليها بالضرب من قبل أحد الأشخاص بمنطقة وسط البلد بالقاهرة وضبطه.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة عن سعادتها وفخرها بالجهود العظيمة المبذولة من قبل وزارة الداخلية لحماية حقوق المرأة، وبسرعة التحرك من قبل الأجهزة الأمنية في هذه الواقعه على الرغم من عدم ابلاغ الفتاه،. وأشارت إلى أن الدوله سنت العديد من القوانين لحماية المرأة والفتاة من كافه أشكال العنف الموجهه ضدها، وبالقانون سيحصلن على حقوقهن.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من خلال الفحص في تحديد الفتاة المشار إليها مصابة بخدوش وسحجات وكدمات.. وبسؤالها قررت بأنها حال سيرها بصحبة ( والدتها) بأحد الشوارع بمنطقة وسط البلد، وقيامها بشراء نظارة من أحد الباعة الجائلين، قام قائد سيارة «لا تعلم بياناته» بمضايقتها، ولدى معاتبته قام بالنزول من سيارته والتعدى عليها بالسب والضرب مما نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها. وبتكثيف الجهود وإجراء التحريات أمكن تحديد المشكو في حقه.. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ،.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«حبي نفسك».. خلاصة نصائح نيللي كريم إلى ابنتها وللفتيات (فيديو)

«حبي نفسك».. خلاصة نصائح نيللي كريم إلى ابنتها وللفتيات (فيديو)

«11 سنة نكد».. نيللي كريم تتراجع عن تصريحاتها حول زوجها السابق: «غصب عني»(فيديو)

«11 سنة نكد».. نيللي كريم تتراجع عن تصريحاتها حول زوجها السابق: «غصب عني»(فيديو)

فيديو جديد من مناورات "بعثة السلام 2021" يظهر أداء قاذفة اللهب "سولنتسيبيوك" و راجمات صواريخ غراد

فيديو جديد من مناورات "بعثة السلام 2021" يظهر أداء قاذفة اللهب "سولنتسيبيوك" و راجمات صواريخ غراد

خالد زكريا: استفادة قطاعي الصحة والتعليم من انخفاض نسبة فوائد الديون (فيديو)

خالد زكريا: استفادة قطاعي الصحة والتعليم من انخفاض نسبة فوائد الديون (فيديو)