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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وتمكنت الحملات من ضبط 1202 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة .

وتمكنت الحملات من ضبط 6 قضايا محلات ومخازن بدون ترخيص لبيع المستلزمات الطبية بإجمالى مضبوطات 93622 قطعة مستلزمات طبية بدون فواتير مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية بمحافظة بنى سويف.

كما تم ضبط المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة غاز البوتاجاز الصب قطاع خاص بمحافظة بنى سويف، حيث تبين وجود نقص في أوزان الإسطوانات المعبأة والموجودة بالمصنع بكمية قدرها 1،83 كيلو جرام في الإسطوانة الواحدة لعدد 66120 إسطوانة، بإجمالى عجز في الأوزان بكمية قدرها 121 طن غاز صب، قام المذكور بالتصرف فيها وبيعها بالسوق السوداء قدرت بقيمة مالية 629200 جنيه، وكذا تبين ورود فاتورة إستلام بكمية قدرها 22،500 طن غاز صب غير مثبتة بالدفاتر قدرت بقيمة مالية 117000 جنيه.

وفى المنوفية تم ضبط 7 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وذات آثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .