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«كلها عرفي ماعدا واحدة».. فيفي عبده تكشف عدد زيجاتها

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«كلها عرفي ماعدا واحدة».. فيفي عبده تكشف عدد زيجاتها «كلها عرفي ماعدا واحدة».. فيفي عبده تكشف عدد زيجاتها

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قالت الفنانة فيفي عبده أثناء حلولها ضيفة على برنامج «السيرة»، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على شاشة :«أنا اتجوزت 5 مرات في حياتى، وكلهم جوازات كانت عرفى ماعدا أول جوازة كانت شرعى، وكنت صغيرة وقتها، ومكنش عاوز يطلقنى، ومن وقتها قلت لازم أتجوز عرفى عشان يبقى الموضوع سهل».


وتابعت: «بس لما خلفت بناتى خليت الزواج شرعى، وأول مرة خلفت كان عندى 25 سنة، ويمكن اتجوزت كتير لأن أي ست لما تتطلق ومتبقاش مرتبطة بيطلعوا عليها اشاعات، وأنا كنت بحب أقطع عرق وأسيح دمه وأتجوز على طول».


واستكملت: «عمري ماعملت فرح قبل كدا في كل جوزاتي، لكن في مرة كنت بصور فيلم اسمه (الستات)، وقلت لمحمد جوزى تعالى ننزل من على السلم في زفة وكنت مخلفة وقتها هنادى بنتى».

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