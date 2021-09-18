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بعد رفع من القائمة الحمراء.. ضياء السيد يكشف رسالة خاصة من محمد صلاح

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بعد رفع مصر من القائمة الحمراء.. ضياء السيد يكشف رسالة خاصة من محمد صلاح بعد رفع من القائمة الحمراء.. ضياء السيد يكشف رسالة خاصة من محمد صلاح

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كشف ضياء السيد، المدرب العام للمنتخب الوطني الأول، عن تفاصيل الرسالة التي تلقاها من محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، بعد قرار السلطات البريطانية برفع من القائمة الحمراء، الممنوعة من دخول البلاد بسبب اجراءات .


وقال ضياء السيد، في تصريحات تلفزيونية: «أول رسالة وصلتني بعد خروج من القائمة الحمراء كانت من محمد صلاح، حيث»قال لي (الحمد لله يا كابتن، وإن شاء الله تعدي على خير)«. وأضاف: «كما تواصل معي محمد النني، وقال لي إنه قريب من العودة للمشاركة في المباريات، حيث لديه مباراة في الكأس يوم الأربعاء، يوم الأربعاء المقبل». وتابع :«تواصلت أيضًا مع أحمد حجازي، مدافع اتحاد جدة، واللاعب يقدم مستوى مميز للغاية مع فريقه السعودي هذا الموسم».

وعن مصير مصطفى محمد، قال: «هناك جلسة ستجمع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، مع أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة، حيث سيتم خلاله مناقشة موقف مصطفى محمد». وأوضح: «واقعة مصطفى محمد، لم تحدث في عهد الجهاز الفني الحالي، وستنتظر لمعرفة إذا كان الجهاز الفني السابق وقع عليه عقوبة أم لا».

وواصل: «سيتم ابلاغ كيروش، بالتصرف الذي حدث من اللاعب، لمعرفة موقفه من توقيع عقوبة عليه»، مؤكدًا :«سيتم اعلان القرار النهائي بشأن عقوبة مصطفى محمد، بكل شفافية».

المصرى اليوم

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