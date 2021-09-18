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متى تكون تخفيضات المحال والمتاجر الإلكترونية نظامية؟.. "التجارة" تجيب

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متى تكون تخفيضات المحال والمتاجر الإلكترونية نظامية؟.. "التجارة" تجيب متى تكون تخفيضات المحال والمتاجر الإلكترونية نظامية؟.. "التجارة" تجيب

متى تكون تخفيضات المحال والمتاجر الإلكترونية نظامية؟..

أوضح عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، أنه في المناسبات الموسمية تكثر العروض والتخفيضات.

وقال الحسين: "تذكَّر أن لك حقوقًا لا بد أن تعرفها قبل عملية الشراء. أولاً: تشترط وزارة التجارة على المحال والمتاجر الإلكترونية الحصول على ترخيص، وإبرازه في مكان واضح في المحل أو المتجر الإلكتروني. ثانيًا: يُشترط التوضيح للمستهلك بوضع نسبة التخفيض وسعر المنتج قبل التخفيض وبعده. ثالثًا: إذا رأيت إعلان تخفيض في محل تجاري أو متجر إلكتروني تجد أنه يحتوي على باركود، بإمكانك التأكد من صحة التخفيض، وأنه تخفيض حقيقي وليس وهميًّا، عن طريق مسح الرمز على تطبيق تخفيضات، وسيتضح لك بيانات التخفيض كاملة. رابعًا: إذا كان التخفيض من متجر إلكتروني فبإمكانك التأكد من موثوقيته من خلال موقع وزارة التجارة أو منصة معروف".

وختم "الحسين": "أخيرًا، يحق لك الإبلاغ في حال وجود مخالفات لترخيص التخفيضات". مؤكدًا أن الأنظمة تحفظ حقك، وتؤمِّن للتاجر بيئة سليمة وشفافة لتقديم العروض.

التجارة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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