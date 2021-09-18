حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم في القليوبية

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شن قطاع الأمن العام، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وتمكنت الحملة من ضبط 19 قضية مخدرات ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 24 متهم لـ7 منهم معلومات جنائية، و3 قطع سلاح نارى، بحوزة 2 متهم، كما تم ضبط عدد من المراقبين الهاربين والمتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، وتنفيذ 7164 حكم قضائى متنوع و4 قطع سلاح أبيض

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.