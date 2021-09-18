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داود حسين: عرفت مقلب رامز جلال من السواق .. وهو صاحب حضور طاغي

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داود حسين: عرفت مقلب رامز جلال من السواق .. وهو صاحب حضور طاغي داود حسين: عرفت مقلب رامز جلال من السواق .. وهو صاحب حضور طاغي

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قال الفنان داود حسين، عن رامز جلال وفيلم كنغر حبنا، إنه فنان جميل وله حضور طاغي ورائع، ومهما قيل عنه فهو ممثل رائع.

وأضاف الفنان والكوميديان الكويتي الشهير داوود حسين خلال لقاءه مع الإعلامي عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، عن استضافته في احدي حلقات برامج المقالب مع رامز، قال إنه كان في الكويت، وقيل له أنه هناك برنامج عن ويتم تصويره بالقاهرة، وعندما وصلت وأنا راكب ومتوجه للتصوير، قال لي السائق هو أنتا جاي عشان برنامج رامز، وهنا شعرت أن هناك مقلب.

وتابع داود، حاولت مرارا وتكرارا الاتصال برامز ولم يرد وذهبت إلى البرنامج والمفروض أنه عن كاس العالم، وأنا حذر لانني لا أعرف ماذا سيحدث من رامز خلال الحلقة فاصبحت عارف ومش عارف، أعلم أن هناك مقلب ولكن لا أعرف ماذا سيحدث وتركت موبايلي وكل متعلقاتي في الفندق، وذهبت للتصوير.

المصرى اليوم

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