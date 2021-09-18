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احذر كوبري الجيزة المعدني .. غلق جزئي 3 أيام لعمل خدمات مرورية (تفاصيل)

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احذر كوبري الجيزة المعدني .. غلق جزئي 3 أيام لعمل خدمات مرورية (تفاصيل) احذر كوبري الجيزة المعدني .. غلق جزئي 3 أيام لعمل خدمات مرورية (تفاصيل)

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تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، وذلك لتنفيذ أعمال الصيانة ورفع كفاءة طبقة الأيبوكسى الخاصة بكوبرى الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة على الكوبرى إستعداداً لبدء فصل الشتاء وموسم الأمطار.

الأمر الذي يستلزم غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى من أعلى بواقع غلق حارة مرورية فقط، وذلك لمدة ( 3 أيام) إبتداءً من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 17/9/2021 حتى الساعة 5 صباح الأحد 19/9/2021، على أن تكون الأعمال على مدار اليوم الكامل على أن تتم أعمال الغلق الجزئى بالتناوب خلال فترة الأعمال.

هذا وقد تم التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

المصرى اليوم

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