تحويلات مرورية لتركيب الفواصل العرضية لكوبرى ترسا الجديد في الجيزة

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تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، وذلك للبدء في تنفيذ أعمال تركيب الفواصل العرضية لكوبرى ترسا الجديد في الاتجاهين والذى يربط الحركة المرورية بين طريق المنصورية وشارع أنور السادات ترسا سابقاً.

واستلزم الأمر غلق كلى لكوبرى ترسا الجديد في الإتجاهين، وذلك لمدة 5 أيام إبتداءً صباح يوم الجمعة حتى الثلاثاء.

وتم عمل إجراء تحويلات مرورية، القادم من طريق المنصورية ويرغب بالسير اتجاه محور أنور السادات «ترسا سابقا» يسلك الطريق السطحى للكوبرى مروراً بشارع ترعة السيسى وشارع اللبينى وطريق المريوطية ثم إستكمال السير إلى محور أنور السادات.

أما القادم من محور أنور السادات «ترسا سابقا» ويرغب بالسير إتجاه طريق المنصورية يسلك الطريق السطحى للكوبرى مروراً بطريق المريوطية وشارع اللبينى وشارع ترعة السيسى ثم إستكمال السير إلى طريق المنصورية .

وتم التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.