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«دعوة بالواتس آب».. تفاصيل حضور وزير النقل زفاف عروسين من أبناء العاملين في بني سويف ()

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«دعوة بالواتس آب».. تفاصيل حضور وزير النقل زفاف عروسين من أبناء العاملين في بني سويف (فيديو) «دعوة بالواتس آب».. تفاصيل حضور وزير النقل زفاف عروسين من أبناء العاملين في بني سويف ()

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حضر الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، عقد قران عروسين من أبناء العاملين بورش كوم ابو راضي التابعة للسكك الحديد بوزارة النقل والمواصلات، بمشاركته وكيلا عن العروسة، خلال عقد القران الذي جرى عقده بإحدى القاعات بمدينة بني سويف، مساء اليوم الجمعة.

كان الفريق مهندس كامل الوزير تلقى دعوة من والدي العريس والعروسة اللذان يعملان في ورش كوم أبوراضي التابعة لهيئة السكة الحديد، لحضور عقد القرآن ابنائهما، قبل أن يبلغ مكتب وزير النقل الأسرتين بحضور عقد القران وسط حالة من السعادة بين جميع العاملين.

وأكد طارق سعيد عمران، والد العريس، أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، وفى بوعده وحضر عقد قران ابنته اليوم الجمعة في محافظة بني سويف داخل إحدى القاعات بل كان وكيلا للعروسة، مشيراً أن الفريق كامل الوزير حرص على تنفيذ وعده بحضور عقد قران ابنته، ما يؤكد اهتمامه بابنائه من العاملين وتلبية احتياجاتهم.

وقال محمد سيد فهيم والد العروسة، إن «الوزير كان سيشهد على العقد إلا اننى قلت له حضرتك نفسى تبقى وكيل العروسة فرد الوزير حاضرانتم حبايبى»، لافتا إلى أنه لم يتوقع استجابة الوزير.

وسادت حالة من السعادة بين العاملين بين هيئة السكة الحديد وورش كوم أبوراضي التابعة للسكة الحديد بحضور وزير النقل خصيصا لمشاركته في عقد القران وحضوره وكيلا للعروسة. ووجه وزير النقل التحية للعروسين واسرتيهما، معلنا مباركته لهما ولاسرتيهما، متمنيا لهما حياة سعيدة.

المصرى اليوم

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