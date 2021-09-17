أخبار عاجلة

الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يكشف النقاب عن أكبر مجسّم لسيارة الفورمولا 1 -
بين التراث والتقنية.. أمين الشرقية يدشن ميدان العرضة بكورنيش الخبر -
الإصابة تحرم نجم منتخب اليابان وريال مدريد من المشاركة أمام السعودية وأستراليا -
"الداخلية في أسبوع".. عرض عسكري للوطن وسقوط المهربين والمخالفين يتوالى -
مسيرة هجن و"سيرة المجد".. أمير حائل يرعى احتفاء المنطقة بالوطن "صور" -
في حب السعودية.."مضاوي بنت المنتصر" تدشن "هاجس الوطن" -
بسملة تتحدى التنمر بالكاراتية.. في ناس لما بتشوفني بتقولى نتي قصيرة اوي.. وكلامهم بيوجعني -
هينقلونا في حتة تانية.. المونوريل والقطار الكهربائي السريع.. أيه الفرق بينهم؟ وبيروحو فين؟ -
«الريف المصري»: بدء تركيب أول برج اتصالات داخل أراضي مشروع الـ 1.5 مليون فدان بمنطقة المغرة -
محافظ بنى سويف: انتظام العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

النيابة العامة تطالب بعدم تداول انتحار فتاة مول سيتي ستارز: لم يراع حرمة الموت

Print
النيابة العامة تطالب بعدم تداول فيديو انتحار فتاة مول سيتي ستارز: لم يراع حرمة الموت النيابة العامة تطالب بعدم تداول انتحار فتاة مول سيتي ستارز: لم يراع حرمة الموت

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت النيابة العامة بعدم تداول انتحار فتاة مول سيتي ستارز لكونه لم يراع حرمة الموت.

وقالت النيابة فى بيان منذ قليل إنها تلقت بلاغًا بسقوط فتاة من الطابق السادس بالمجمع التجاري سيتي ستارز بمدينة نصر ووفاتها إثر نقلها إلى المستشفى، وتزامن ذلك مع ما رصدته وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام من تداولٍ واسعٍ على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع مصور تضمن قفز الفتاة من الطابق المذكور ومحاولة أحد الأشخاص إثناءها عن ذلك، فبادرت النيابة المختصة بالتحقيق في الواقعة.

وبمناسبة تلك الواقعة وما رصدته النيابة العامة من تداول مقطع تصويرها وتباين الآراء حول سبب إقدام المتوفاة على الانتحار وتشكيك البعض في ذلك، فإنها تؤكد أن الخوض في تلك الأمور من شأنه المساس بحرمات الحياة الخاصة التي لا صلة لها بالواقعة الجنائية، ومن ثم فإنه من غير الجائز تناول مادة الحديث عنها بين عموم الناس، مما قد يشكل جريمة يُعاقَب عليها قانونًا.

كما تهيب النيابة العامة بالكافة الامتناع عن تداول تصوير الواقعة مُراعاةً لحقوق ذوي المتوفاة المكلومين ومشاعرهم، وكذا تهيب بهم بحث ظاهرة أسباب انتحار الشباب والسعي حثيثًا لتبديدها، وتنشئة جيل واعٍ متنبه، مُصان من أن يُجنَى عليه فيقع في ذلك الفخ.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«حبي نفسك».. خلاصة نصائح نيللي كريم إلى ابنتها وللفتيات (فيديو)

«حبي نفسك».. خلاصة نصائح نيللي كريم إلى ابنتها وللفتيات (فيديو)

«11 سنة نكد».. نيللي كريم تتراجع عن تصريحاتها حول زوجها السابق: «غصب عني»(فيديو)

«11 سنة نكد».. نيللي كريم تتراجع عن تصريحاتها حول زوجها السابق: «غصب عني»(فيديو)

فيديو جديد من مناورات "بعثة السلام 2021" يظهر أداء قاذفة اللهب "سولنتسيبيوك" و راجمات صواريخ غراد

فيديو جديد من مناورات "بعثة السلام 2021" يظهر أداء قاذفة اللهب "سولنتسيبيوك" و راجمات صواريخ غراد

خالد زكريا: استفادة قطاعي الصحة والتعليم من انخفاض نسبة فوائد الديون (فيديو)

خالد زكريا: استفادة قطاعي الصحة والتعليم من انخفاض نسبة فوائد الديون (فيديو)