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احتفل المنتج والفنان محمد محمود عبدالعزيز نجل الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، بعيد ميلاد خطيبته، بحفل عائلي وتورتة دايت غريبة على شكل فاكهة.

ونشر «عبدالعزيز» مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلق عليه ساخرا: «‎لما تحب تصيع على الدايت، فتعمل تورتاية على شكل فاكهة».

أضاف طالبًا من جمهوره الدعاء لوالده الراحل الفنان الكبير محمود عبدالعزيز كعادته في كل منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي: «أسألكم الفاتحه والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا».

محمد محمود عبدالعزيز كان أعلن خطبته على «سارة» بنشر فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، حيث ظهر راكعًا على ركبة واحدة ويقدم خاتمًا لها، على نغمات أغنية سميرة سعيدة «مون شيري»، وسط حضور عدد كبير من الأصدقاء بالوسط الفني.