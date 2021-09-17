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أحمد شيبة : «أقسم بالله لم أربح ولو جنيه من أغنياتي.. ومخدتش حاجة من محمد رمضان»

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أحمد شيبة : «أقسم بالله لم أربح ولو جنيه من أغنياتي.. ومخدتش حاجة من محمد رمضان» أحمد شيبة : «أقسم بالله لم أربح ولو جنيه من أغنياتي.. ومخدتش حاجة من محمد رمضان»

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في الجزء الثاني من حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم»، على قناة cbc، كشف المطرب الشعبي أحمد شيبة عدم حصوله على أي أرباح من أغنياته التي قدمها، بل كان ينتجها على حسابه، ولا يحصل منها على أي ربح.

وأكد «شيبة» أنه فوجئ بالنجاح المدوي لأغنية «آه لو لعبت يا زهر»، مشددا على أنه تنازل عنها للمنتج محمد السبكي، ولم يربح منها جنيهًا واحدًا: «ما أخدتش منها حاجة خالص أنتجتها على حسابي وقالي هنزلهالك في الفيلم بس تمضي تنازل فتنازلت.. فهي بتاعته».

وتابع: «وما أخدتش أرباح من أي أغنية ليا، أقسم بالله ما أخدت حاجة من محمد رمضان، أقسم بالله كل الأغاني دي ما أخدتش منها جنيه، بعملهم على حسابي وما أخدتش منهم ولا جنيه لا أرباح ولا أجر.. ربنا كرمني من حتة تانية.. الحمد لله، مش كل حاجة الفلوس».

المصرى اليوم

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