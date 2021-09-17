بمناسبة فوز مركز دعم المرأة بجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي للعمل التطوعي ... الأنصاري: الجائزة بادرة تقدير نوعية..

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المنامة - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "

أكدت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن نتائج جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي التي جرى الإعلان عنها (اليوم الأربعاء) تبرهن مرة أخرى على محورية الدور الذي تتولاه المرأة البحرينية ضمن الصفوف الأمامية في مواجهة جائحة كورونا، حيث أعربت الأنصاري عن مدى امتنانها للجنة تحكيم الجائزة التي صنفت بحسب معاييرها مركز دعم المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة كأحد الجهات الوطنية المستحقة لها إلى جانب كوكبة من الشخصيات والمؤسسات التي باشرت أعمالها بكل حرص خدمةً للمجتمع خلال هذه الفترة الاستثنائية. مشيرة سعادتها إلى أن هذه النتائج تعطي أيضاً زخماً إضافياً للمرأة في الصفوف الأمامية وتدفعها لبذل المزيد من الجهود وبالتفاني في خدمة وطنها.

‎ وهنأت الأنصاري جميع الجهات الرسمية والأهلية والأفراد الفائزين بجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي، مقدرةً بشكل خاص ما جاء في كلمة سموه خلال حفل الإعلان عن نتائج الجائزة من إشارة كريمة للجهود الكبيرة والمؤثرة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ، والتي كان لها دوراً بارزاً في تبوأ المرأة للمكانة المرموقة التي وصلت إليها من خلال تعزيز ودعم الجهود المؤسسية والفردية والمبادرات والمشاريع التي تهدف إلى إدماج احتياجات المرأة في التنمية وصولاً إلى التوازن الشامل بين الجنسين.

‎ كما أشادت الأمين العام باستحداث فئة جديدة ضمن فئات الجائزة بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة لتقدير الجهود الموجهة لإدماج احتياجات المرأة ضمن مسارات العمل التطوعي في مواجهة (كوفيد-19)، التي ستخصص جائزتها لمؤسسات النفع العام نظير تميزهم خلال فترة الجائحة ومساهماتهم القيمة في تطوير ثقافة العمل التطوعي وتنويع مجالاته.

‎ وفي سياق ذي صلة، أعربت الأنصاري عن بالغ سعادتها بفوز مركز دعم المرأة بجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي، كمؤشر يبعث على الارتياح لسلامة وفعالية العمل المناط بالمركز كواجهة أمامية تعمل على متابعة قضايا المرأة والنظر في مشكلاتها والمبادرة بحلول عملية تخفف عنها معاناتها. مضيفة في هذا الشأن، بأن جائحة كورونا بالرغم من صعوباتها وتحدياتها المختلفة إلا إنها ساهمت في رفع لياقة العمل وتحسين جودة الخدمات بما يصب في سياق ما تحرص عليه الدولة من تطوير وتحديث مستمر لكل ما من شأنه أن يرتقي بحياة الأسرة البحرينية.