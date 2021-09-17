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فريق من هيئة قناة السويس يعاين مركب المنصورة الغارق لوضع خطة الإنقاذ

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فريق من هيئة قناة السويس يعاين مركب المنصورة الغارق لوضع خطة الإنقاذ فريق من هيئة قناة السويس يعاين مركب المنصورة الغارق لوضع خطة الإنقاذ

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قام فريق إنقاذ تابع لهيئة قناة السويس، اليوم، بمعاينة المركب الغارق جزئيا، في النيل بمدينة المنصورة، في محاولة لإيجاد حل لإنقاذه بعدما فشلت جميع محاولات المتخصصين في محافظتى الدقهلية ودمياط.

وقال أحمد عزت مستأجر المركب «إن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس استجاب لاستغاثات أصحاب المركب والمستأجرين والعاملين لإنقاذ المركب قبل غرقها بالكامل وأرسل اليوم فريق متخصص يضم مهندسين وغواصين لمعاينة المركب ووضع تقرير بحالته وأسباب حدوث ميل للمركب والطريقة الصحيحة لإنقاذه وقام الفريق بمعاينة المركب وسيعرض تقرير على رئيس هيئة قناة السويس وسيردوا علينا يوم الأحد ان شاء الله»

وأكد أن المعاينة كشفت أن المركب في حالة آمنة، وأن الحادث لم يسفر عن أي أضرار بيئية من تسرب زيوت أو مواد بترولية، فضلا عن أن ميل المركب ووضعه الحالى لا يشكل خطورة على مجرى النيل وأن هيكل المركب متماسك ولن يسوء الوضع أكثر من ذلك، طالما استقرت الأحوال المناخية «. وأشار إلى أن الفريق وضع خطة لتعويم المركب وانقاذه وسيتم عرضها على الهيئة لإعتمادها.

يذكر أن المركب غرقت جزئيا يوم 9 سبتمبر الجارى أثناء وجود حفلتين على متنها وسادت حالة من الذعر بين رواده أثناء الهروب أثناء ميل المركب في النيل مما تسبب في اصابة العشرات نتيجة التدافع والسقوط.

المصرى اليوم

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