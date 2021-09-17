تنمية المهارات التكنولجية وتسهيل تطبيقات ذوى الإعاقة.. تعرف على تفاصيل تطوير قطاع الاتصالات

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كشف تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021 /2022 التي اقرها مجلس النواب ن عن وضع برنامج تنمية المهارات التكنولوجية ،على راس اولويات البرامج الانمائية في الخطة الخاصة بقطاع اتصالات .

واُشار التقرير إلى أن قطاع الاتصالات في مقدمة القطاعات التي يتوقع أن تواصل معدل نموها المرتفع خلال العام الجاري 2021/2022 ليتجاوز 16%، ومن المستهدف توجيه استثمارات له لتنفيذ المشروعات الهامة المدرجة بواقع 60 مليار جنية، حسبما أكدت خطة التنمية.

وأوضح التقرير أن الهدف من برنامج «تنمية المهارات التكنولوجية» يتحقق من خلال إنشاء قاعدة من المتخصصين لبناء وإدارة المعلومات الإليكترونية في كافة القطاعات الاقتصادية، وإنشاء قاعدة من صغار المستثمرين المتخصصين في مجال النقل التكنولوجي الشركات المتوسطة والصغيرة.

وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف مواصلة تفعيل مبادرات التدريب والتعليم الإليكتروني، مثل مبادرة «مستقبلنا رقمي» للتدريب التكنولوجي العالي والمتوسط والمتقدم في مجالات علوم البيانات والتسويق الرقمي التطوير المنصات الرقمية، ومبادرة إنشاء الذكاء الاصطناعي في أماكن العمل، فضلا عن التوسع في برامج التدريب بالشراكة مع المعاهد المتخصصة، مثل ( ITEM ) وتحويل ITIDA الكيان مرکزي يعمل بصفته المالك الرئيس الأجندة تطوير المهارات الفنية والعملية Technical and Soft Skills، مع التركيز على المجالات الأكثر طلبا في السوق العالمي، مثل المهارات اللغوية، والتدريب التقني على تكنولوجيا المعلومات، لاسيما تلك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وعمليات الروبوت (الأقسام الأولى، والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية وتحليلات البيانات وسلاسل الكتل والأمن السيبراني ).

ولفت التقرير إلى أن الحكومة تستهدف من خلال البرنامج، توثيق التعاون مع الجامعات التكنولوجية العالمية، وشركات تكنولوجيا المعلومات مثل IBM، MICROSOFT، CISCO لتطوير المهارات الفنية للعاملين المصريين ما يتوافق والمعطيات العالمية لقطاع تكنولوجيا المعلومات، وإتاحة مبادرة للتدريب على اللغات من خلال كبرى المؤسسات المتخصصة لتدريب الكوادر المتقية للغات الأكثر طلبا من الشركات العالمية من أجل دعم صناعة التعهيد والخدمات التكنولوجية.

إلى جانب توفير فرص تدريبية للشباب لتأهيلهم لدخول سوق العمل المحلي والدولي، وبناء قاعدة من الكفاءات في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبناء مجتمع رقمي قائم على العلوم والتكنولوجيا، وتنشيط الاستثمارات المحلية المتوسطة والصغيرة العاملة في مجال التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإتاحة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة .

كما ذكر التقرير ان الحكومة تسعى من خلال البرنامج إلى استخدام التكنولوجيات الحديثة لتوفير المادة العلمية لاجتياز اختبارات محو الأمية وتعليم الكبار للمساعدة في القضاء على ظاهرة الأمنية، وتأهيل نحو 200 ألف مواطن من العاملين بالحكومة للحصول على شهادة دولية في أساسيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتستهدف أيضا تيسير استخدام تطبيقات الهواتف المحمولة لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهيل التواصل وتبادل الخبرات مع الأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف البلدان العربية .