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قال الدكتور سلامة الغويل، وزير الدولة للشؤون الإقتصادية في ليبيا، إن ما تحتاجه ليبيا الآن هو التوافق في الداخل، مؤكدا أن العلاقات المصرية الاقتصادية في أفضل صورة لها الآن.

وقال «الغويل» في مداخلة هاتفية عبر فضائية TeN، مساء اليوم الجمعة، أن أرض ليبيا متاحة لكل المصريين للعمل بها وتنفيذ مشروعات استثمارية، مضيفا: «كل الفرص مُتاحة سواء نقل الأيدي العاملة لنقل الخبرة المتميزة المصرية في مجال البناء والتنمية بهدف تحقيق التكامل التجاري بين البلدين، وكذلك متاح فرص نقل المواد الخام، وغيرها من الفرص الاقتصادية».

وأشاد «الغويل» بالدور المصري لرأب الصدع الليبي ورعاية مبادرة لم الشمل، وقال: «مصر قامت بدور الأخ الأكبر لتجميع كافة الأطراف المتحاربة في ليبيا، ونحن الآن في ليبيا ننظر لأهل مصر أنهم عنصر الخير ونثق في رعايتها للصلح».

وتحدث «الغويل» عن عقود واتفاقيات اقتصادية بين مصر وليبيا، وقال إنها تبلغ 19 مليار دولار ومتوقع أن تزيد الفترة المقبلة.