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بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس افتتاح العام الأكاديمي الجديد بكلية العلوم الدينية

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بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس افتتاح العام الأكاديمي الجديد بكلية العلوم الدينية بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس افتتاح العام الأكاديمي الجديد بكلية العلوم الدينية

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ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، قداس افتتاح العام الأكاديمي الجديد بكلية العلوم الدينية بالسكاكيني، وذلك بكنيسة مدرسة القلب المقدس بغمرة بالقاهرة.

جاء ذلك بمشاركة المطران نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، وصاحب النّيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأب الدكتور أندراوس فهمي، مدير كلية العلوم الدينية بالسكاكيني، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، بالإضافة إلى دارسي، وخريجي الكلية.

وألقى غبطة البطريرك العظة حول «تاريخ كلية العلوم الدينية بالسكاكيني»، مقدمًا التهنئة لخريجي هذا العام، ومتمنيًا التوفيق للدارسين خلال العام الدراسي الجديد، مختتمًا القداس بالصلاة والبركة الرسولية للحاضرين.

وتلا صلاة القداس، الكلمات المختلفة، ومنها كلمة سيادة المطران نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، والأب الدكتور أندراوس فهمي، مدير كلية العلوم الدينية بالسكاكيني، والأب عماد كميل اللعازري، مدير الدورس بالكلية، بالإضافة إلى تكريم الخريجين، والمتفوقين لهذا العام.

المصرى اليوم

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