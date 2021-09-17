أخبار عاجلة

الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يكشف النقاب عن أكبر مجسّم لسيارة الفورمولا 1 -
بين التراث والتقنية.. أمين الشرقية يدشن ميدان العرضة بكورنيش الخبر -
الإصابة تحرم نجم منتخب اليابان وريال مدريد من المشاركة أمام السعودية وأستراليا -
"الداخلية في أسبوع".. عرض عسكري للوطن وسقوط المهربين والمخالفين يتوالى -
مسيرة هجن و"سيرة المجد".. أمير حائل يرعى احتفاء المنطقة بالوطن "صور" -
في حب السعودية.."مضاوي بنت المنتصر" تدشن "هاجس الوطن" -
بسملة تتحدى التنمر بالكاراتية.. في ناس لما بتشوفني بتقولى نتي قصيرة اوي.. وكلامهم بيوجعني -
هينقلونا في حتة تانية.. المونوريل والقطار الكهربائي السريع.. أيه الفرق بينهم؟ وبيروحو فين؟ -
«الريف المصري»: بدء تركيب أول برج اتصالات داخل أراضي مشروع الـ 1.5 مليون فدان بمنطقة المغرة -
محافظ بنى سويف: انتظام العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إدخال الأسطورة بيليه مجددًا إلى وحدة العناية المركَّزة

Print
إدخال الأسطورة بيليه مجددًا إلى وحدة العناية المركَّزة إدخال الأسطورة بيليه مجددًا إلى وحدة العناية المركَّزة
يُعالَج من ورم في القولون

إدخال الأسطورة بيليه مجددًا إلى وحدة العناية المركَّزة

دخل أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه اليوم الجمعة، إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى ساو باولو، حيث يعالج بعد إزالة ورم في القولون، وذلك وفقاً لموقع "ESPN Brasil".

ودخل الأسطورة إدسون أرانتيس دو ناسيمينتو (80 عاماً)، المعروف باسم بيليه، مستشفى ألبرت آينشتاين يوم 31 أغسطس الماضي، وخضع لجراحة يوم السبت الماضي، لإزالة ورم في القولون.

وغادر بيليه غرفة العناية المركزة يوم الثلاثاء الماضي، وذلك حسب بيان لمستشفى ألبرت أينشتاين، قال فيه: "يمر المريض إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو بحالة سريرية جيدة وقد غادر وحدة العلاج المكثف، سيتابع تعافيه في غرفة".

وبيليه، هو اللاعب الوحيد في التاريخ الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970)، وأحرز خلال مسيرته الكروية 1281 هدفاً في 1363 مباراة، منها 77 هدفاً في 92 مباراة بقميص منتخب "السيلساو" البرازيلي، واختارته اللجنة الأولمبية الدولية في عام 1999 بصفته أحد أفضل رياضيي القرن العشرين، وبعدها بعام نال لقب أفضل لاعب في القرن نفسه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يكشف النقاب عن أكبر مجسّم لسيارة الفورمولا 1

الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يكشف النقاب عن أكبر مجسّم لسيارة الفورمولا 1

بين التراث والتقنية.. أمين الشرقية يدشن ميدان العرضة بكورنيش الخبر

بين التراث والتقنية.. أمين الشرقية يدشن ميدان العرضة بكورنيش الخبر

الإصابة تحرم نجم منتخب اليابان وريال مدريد من المشاركة أمام السعودية وأستراليا

الإصابة تحرم نجم منتخب اليابان وريال مدريد من المشاركة أمام السعودية وأستراليا

"الداخلية في أسبوع".. عرض عسكري للوطن وسقوط المهربين والمخالفين يتوالى

"الداخلية في أسبوع".. عرض عسكري للوطن وسقوط المهربين والمخالفين يتوالى