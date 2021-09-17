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تعرف على عقوبة تهريب المريض نفسى أو اتهام احد بانه مريض في القانون الجديد

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تعرف على عقوبة تهريب المريض نفسى أو اتهام احد بانه مريض في القانون الجديد تعرف على عقوبة تهريب المريض نفسى أو اتهام احد بانه مريض في القانون الجديد

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حدد قانون رعاية المريض النفسي الصادر عن مجلس النواب، عدد من الضمانات لحماية المريض النفسي حال تعرضه للإهانة أو سوء المعاملة، وايضا حماية غير المريض في حالة ابلاغ احد عنه بالكذب انه مريض نفسى أو ادعى عليه ذلك .

و نصت المادة 46 من القانون على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر، وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

  1. كل من مكن عمدا شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامى من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
  1. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
  1. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو مفتشوها في أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.
  1. كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد في حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه أحكام هذا القانون.

كما نصت المادة 47 على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسى وإساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له آلاما أو أضراراً، وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات

المصرى اليوم

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