بث مباشر موعد مشاهدة مانشستر يونايتد ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن
يستضيف فريق وست هام يونايتد نظيره مانشستر يونايتد في المباراة التي تجمع الفريقين عصر الأحد 19-9-2021 ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.
يواجه مانشستر يونايتد بقيادة كريستيانو رونالدو نظيره وست هام يونايتد عند الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة - الرابعة بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الأسبوع الخامس من منافسات الدوري الإنجليزي البريميرليج.
من المقرر أن يتم إذاعة اللقاء على شكبة قنوات بين سبورتس القطرية، عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium
ولمتابعة مشاهدة بث مباشر لـ مباراة مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو ضد وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج اليوم الأحد 19-9-2021 اضغط هنــــا
حراسة المرمى: دي خيا
خط الدفاع: بيساكا - فاران - ماجواير - لوك شو
خط الوسط: ماتيتش - بوجبا - فريد
خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - جرين وود - برونو فيرنانديز
|
المباراة
|
الموعد
|
القنوات الناقلة
|
الملعب
|
مانشستر يونايتد - وست هام
|
beIN Sports 1 HD Premium
|
لندن الأولمبي