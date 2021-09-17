أخبار عاجلة

الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يكشف النقاب عن أكبر مجسّم لسيارة الفورمولا 1 -
بين التراث والتقنية.. أمين الشرقية يدشن ميدان العرضة بكورنيش الخبر -
الإصابة تحرم نجم منتخب اليابان وريال مدريد من المشاركة أمام السعودية وأستراليا -
"الداخلية في أسبوع".. عرض عسكري للوطن وسقوط المهربين والمخالفين يتوالى -
مسيرة هجن و"سيرة المجد".. أمير حائل يرعى احتفاء المنطقة بالوطن "صور" -
في حب السعودية.."مضاوي بنت المنتصر" تدشن "هاجس الوطن" -
بسملة تتحدى التنمر بالكاراتية.. في ناس لما بتشوفني بتقولى نتي قصيرة اوي.. وكلامهم بيوجعني -
هينقلونا في حتة تانية.. المونوريل والقطار الكهربائي السريع.. أيه الفرق بينهم؟ وبيروحو فين؟ -
«الريف المصري»: بدء تركيب أول برج اتصالات داخل أراضي مشروع الـ 1.5 مليون فدان بمنطقة المغرة -
محافظ بنى سويف: انتظام العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بث مباشر موعد مشاهدة مانشستر يونايتد ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

Print
بث مباشر موعد مشاهدة مانشستر يونايتد ضد وست هام في الدوري الإنجليزي بث مباشر موعد مشاهدة مانشستر يونايتد ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يستضيف فريق وست هام يونايتد نظيره مانشستر يونايتد في المباراة التي تجمع الفريقين عصر الأحد 19-9-2021 ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

يواجه مانشستر يونايتد بقيادة كريستيانو رونالدو نظيره وست هام يونايتد عند الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة - الرابعة بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الأسبوع الخامس من منافسات الدوري الإنجليزي البريميرليج.

من المقرر أن يتم إذاعة اللقاء على شكبة قنوات بين سبورتس القطرية، عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

ولمتابعة مشاهدة بث مباشر لـ مباراة مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو ضد وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج اليوم الأحد 19-9-2021 اضغط هنــــا

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: بيساكا - فاران - ماجواير - لوك شو

خط الوسط: ماتيتش - بوجبا - فريد

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - جرين وود - برونو فيرنانديز

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

الملعب

مانشستر يونايتد - وست هام

الأحد 19 سبتمبر 2021،
3.00 ، 4.00

beIN Sports 1 HD Premium

لندن الأولمبي

مباراة مانشستر يونايتد و وست هام في الدوري الإنجليزي - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الإصابة تحرم نجم منتخب اليابان وريال مدريد من المشاركة أمام السعودية وأستراليا

الإصابة تحرم نجم منتخب اليابان وريال مدريد من المشاركة أمام السعودية وأستراليا

في حب السعودية.."مضاوي بنت المنتصر" تدشن "هاجس الوطن"

في حب السعودية.."مضاوي بنت المنتصر" تدشن "هاجس الوطن"

«الريف المصري»: بدء تركيب أول برج اتصالات داخل أراضي مشروع الـ 1.5 مليون فدان بمنطقة المغرة

«الريف المصري»: بدء تركيب أول برج اتصالات داخل أراضي مشروع الـ 1.5 مليون فدان بمنطقة المغرة

وصول الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى ميناء عدن

وصول الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى ميناء عدن