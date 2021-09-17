بث مباشر موعد مشاهدة مانشستر يونايتد ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

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يستضيف فريق وست هام يونايتد نظيره مانشستر يونايتد في المباراة التي تجمع الفريقين عصر الأحد 19-9-2021 ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

يواجه مانشستر يونايتد بقيادة كريستيانو رونالدو نظيره وست هام يونايتد عند الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة - الرابعة بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الأسبوع الخامس من منافسات الدوري الإنجليزي البريميرليج.

من المقرر أن يتم إذاعة اللقاء على شكبة قنوات بين سبورتس القطرية، عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

ولمتابعة مشاهدة بث مباشر لـ مباراة مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو ضد وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج اليوم الأحد 19-9-2021 اضغط هنــــا

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: بيساكا - فاران - ماجواير - لوك شو

خط الوسط: ماتيتش - بوجبا - فريد

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - جرين وود - برونو فيرنانديز

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب مانشستر يونايتد - وست هام الأحد 19 سبتمبر 2021،

3.00 مصر، 4.00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium لندن الأولمبي