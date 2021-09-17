حفل لذوي القدرات الخاصة بقصر الشاطبي

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، احتفالية بعنوان «فرحة إسكندرية» بقصر ثقافة الشاطبي، ضمن نشاط قسم التمكين بفرع ثقافة الإسكندرية، تضمن الحفل لقاء بعنوان «الترويح عن ذوي الإعاقة» تحدث خلاله د. محمد عبدالله، عن ماهية الترويح وأهميته لذوي القدرات الخاصة، من خلال شغل وقت فراغهم واكسابهم عادات إجتماعية ورياضية وصحية سليمة، وذلك بما يتناسب مع إمكانياتهم وظروفهم الصحية، تلى ذلك عرض فني لفرقة الرواد لعرائس الماريونت بقصر ثقافة الأنفوشي.

قدمت خلاله مجموعة من التابلوهات الاستعراضية بقيادة الفنان هشام نصرت، كما قدمت فرقة كورال شعاع النور باقة من الأغنيات بقيادة المايسترو محمد رمضان، وجاء الختام مع فرقة فنون متحدي الإعاقة بقيادة المدرب مصطفى جابر التي قدمت باقة متنوعة من الاستعراضات وسط تفاعل الحضور. أقام قصر الشاطبي ندوة بعنوان «علوم الإنسانية وتأثيرها على الشخصية المصرية» أدارها المستشار إبراهيم عبدالله، بحضور كل من د. إبراهيم الجمل، د. عبدالحليم العزمي، د. إسماعيل حسين والمستشار محمد أبويوسف، تحدثوا خلالها عن حقوق المواطن وواجباته تجاه وطنه ومجتمعه وأسرته، مع طرح بعض المبادئ والقيم للاقتداء بها، لجانب ضرورة احترام الآباء كونهم أعمدة الأسرة.

وتجدد اللقاء الأسبوعي لنادي أدب القباري تم خلاله مناقشة أعمال الأعضاء. أقامت مكتبة النزهة محاضرة بعنوان «السيدة خديجة الزوجة والأم» تحدث خلالها الشيخ محمد عطية الشريدي من منطقة وعظ الإسكندرية، عن نشأة السيدة خديجة وتسلسل نسبها رضي الله عنها والتقائها مع نسب النبي، وكيف آزرت زوجها وقت الشدائد والمحن، كما تناول دور خديجة الأم وإنجابها للنبي ٤ من البنات و٢ من الذكور، وكيف حرصت على تربيتهم تربية خالصة، بينما أقام بيت ثقافة ٢٦ يوليو ورشة تدريبية لتعليم الرسم على منظور النقطتين ضمن نشاط مرسم المواهب.