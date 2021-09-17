استخراج بطاقة الرقم القومي بالموبايل.. رابط و4 خطوات بالتفاصيل

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بهدف استخراج بطاقة الرقم القومي بدون مجهود.. دشنت وزارة الداخلية على الإنترنت موقع لمصلحة الأحوال المدنية يهدف إلى استخراج البطاقة الشخصية والقيد العائلي وشهادة الميلاد وغيرها من المستندات عن بعد.

خطوات جديدة تقدمها وزارة الداخلية للتسهيل على المواطنين في استخراج بطاقة الرقم القومي بأسرع وقت ممكن على عبر موقع السجل المدني.

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1- الدخول هنـــــا على الإنترنت الخاص لقطاع السجل المدني التابع لوزارة الداخلية.

2- تسجيل البيانات مقدم الطلب المطلوبة.

3- أختيار الطريقة التي يتم فيها دفع الرسوم.

4- الضغط على كلمة الموافقة على الشروط والإرشادات الخاصة.

أكدت وزارة الداخلية إن إصدار المستندات مثل البطاقة الشخصية والقيد العائلي، وشهادة الميلاد عبر موقع السجل المدني يشترط أن يكون المستند المطلوب لنفس المواطن مقدم الطلب، مع مطابقة التعليمات والإرشادات حسب كل مهنة أو وظيفة.

- صورة أرشيفية

وأضافت وزارة الداخلية أن خدمات موقع الأحوال المدنية لا يتوقف على لاستخراج القيد العائلي وثيقة زواج وثيقة الطلاق وقيد وفاة وشهادة ميلاد، مؤكدة أنها تواصل خطواتها المستمرة في تنفيذ سياسة الحكومة بهدف التيسير على المواطنين في الحصول المستندات خاصة بطاقة الرقم القومي والخدمات الأخرى من خلال موقعها الإلكتروني دون الانتقال إلى السجل المدني.