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لعدم توافر الاشتراطات الصحية .. غلق مصنع حلويات بمركز منيا القمح (صور)

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لعدم توافر الاشتراطات الصحية .. غلق مصنع حلويات بمركز منيا القمح (صور) لعدم توافر الاشتراطات الصحية .. غلق مصنع حلويات بمركز منيا القمح (صور)

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ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة موسعة للمرور على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة منيا القمح، يرافقه مراقبي الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، ومفتشي مكتب الأغذية بإدارة منيا القمح الصحية، وذلك في إطار الحملات المكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بالمحافظة.
تم خلال الحملة مداهمة عدد من المنشآت الغذائية، وتبين وجود مصنع حلويات به نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ويعمل بدون ترخيص بمنيا القمح، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع لما يمثله من خطر داهم على الصحة العامة، كما تم ضبط ١١ برميل سكر جلوكوز زنة البرميل ٣٠٠ كجم، وإعدام طن، و٨٥٠ كجم أغذية مختلفة عبارة عن «كيك، كريم شانتيه، عسل، هوالك انتاج»، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب ٣ عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتحرير محاضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.
وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.

المصرى اليوم

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