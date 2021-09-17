بث مباشر موعد مشاهدة ليفربول محمد صلاح ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن
يستضيف فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري ليفربول نظيره كريستال بالاس في المباراة التي تجمع الفريقين عصر السبت 18-9-2021 ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.
يواجه ليفربول بقيادة محمد صلاح نظيره ليدز يونايتد عند الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة - الخامسة بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الأسبوع الخامس من منافسات الدوري الإنجليزي البريميرليج.
من المقرر أن يتم إذاعة اللقاء على شكبة قنوات بين سبورتس القطرية، عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium
ولمتابعة مشاهدة بث مباشر لـ مباراة ليفربول محمد صلاح ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج اليوم السبت 18-9-2021 اضغط هنــــا
حراسة المرمى: أليسون بيكر
خط الدفاع: أرنولد - فان دايك - ماتيب - روبرتسون
خط الوسط: هندرسون - الكانتارا - فابينيو
خط الهجوم: محمد صلاح - ماني - جوتا
|
المباراة
|
الموعد
|
القنوات الناقلة
|
الملعب
|
ليفربول - كريستال بالاس
|
beIN Sports 1 HD Premium
|
انفيلد