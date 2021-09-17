بث مباشر موعد مشاهدة ليفربول محمد صلاح ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

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يستضيف فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري ليفربول نظيره كريستال بالاس في المباراة التي تجمع الفريقين عصر السبت 18-9-2021 ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

يواجه ليفربول بقيادة محمد صلاح نظيره ليدز يونايتد عند الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة - الخامسة بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الأسبوع الخامس من منافسات الدوري الإنجليزي البريميرليج.

من المقرر أن يتم إذاعة اللقاء على شكبة قنوات بين سبورتس القطرية، عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

ولمتابعة مشاهدة بث مباشر لـ مباراة ليفربول محمد صلاح ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج اليوم السبت 18-9-2021 اضغط هنــــا

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أرنولد - فان دايك - ماتيب - روبرتسون

خط الوسط: هندرسون - الكانتارا - فابينيو

خط الهجوم: محمد صلاح - ماني - جوتا

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليفربول - كريستال بالاس السبت 18 سبتمبر 2021،

4.00 مصر، 5.00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium انفيلد