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بث مباشر موعد مشاهدة ليفربول محمد صلاح ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

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بث مباشر موعد مشاهدة ليفربول محمد صلاح ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي بث مباشر موعد مشاهدة ليفربول محمد صلاح ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

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يستضيف فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري ليفربول نظيره كريستال بالاس في المباراة التي تجمع الفريقين عصر السبت 18-9-2021 ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

يواجه ليفربول بقيادة محمد صلاح نظيره ليدز يونايتد عند الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة - الخامسة بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الأسبوع الخامس من منافسات الدوري الإنجليزي البريميرليج.

من المقرر أن يتم إذاعة اللقاء على شكبة قنوات بين سبورتس القطرية، عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

ولمتابعة مشاهدة بث مباشر لـ مباراة ليفربول محمد صلاح ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج اليوم السبت 18-9-2021 اضغط هنــــا

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أرنولد - فان دايك - ماتيب - روبرتسون

خط الوسط: هندرسون - الكانتارا - فابينيو

خط الهجوم: محمد صلاح - ماني - جوتا

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

الملعب

ليفربول - كريستال بالاس

السبت 18 سبتمبر 2021،
4.00 ، 5.00

beIN Sports 1 HD Premium

انفيلد

مباراة ليفربول و كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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