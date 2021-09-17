«كيف تشتري غذائك».. سؤال تجيب عنه قصور الثقافة

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برعاية د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، محاضرة بعنوان «كيف تشتري غذاءك» بقصر ثقافة الشاطبي بفرع الإسكندرية، تحدث خلالها د. هشام محمد على، عن الهرم الغذائي والفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم في الوجبة الغذائية المتكاملة، مقدمًا عددًا من النصائح لحياة صحية أفضل، وفي مرسم الطفل أقيمت ورشة تصميم لوحات بمناسبة قدوم فصل الخريف، كما تجدد اللقاء مع ورشة تعليم أساسيات الخط العربي للمدرب محمد عبدالخالق، وفي اللقاء الأسبوعي لورشة كتابة القصة القصيرة، قام الأديب علاء أحمد بمناقشة الحوار في القصة القصيرة، والقصة الحوارية التي تعتمد فقط على الحوار دون السرد، مع طرح أمثلة من الأدب العالمي بجانب مناقشة أعمال الأعضاء.

أقام بيت ثقافة ٢٦ يوليو ورشة رسم موديل بالحبر الشيني، بينما أقامت مكتبة النزهة محاضرة بعنوان «التربية دين وأخلاق» تحدث خلالها الشيخ محمد عطية الشريدي من منطقة وعظ الإسكندرية، عن واجبات الوالدين تجاه الأبناء، موضحًا أن الواجبات لا تقتصر على توفير المأكل والملبس والمسكن، وإنما تمتد لتشمل غرس القيم والمبادئ السلوكية السليمة في نفوسهم، كما تناول أهمية ربط تعاليم الدين بتوجيه سلوكيات الطفل ومراعاة الله في كل أعماله، لينشأ الطفل بمعيار تقوى الله في أعماله الدينية من عبادات، والدنيوية من إتقان العمل واحترام الآخرين ومراعاة حقوق الغير.

واحتفالًا بعيد الفلاح أقيمت محاضرة بعنوان «تقدير الفلاح المصري وأهمية مهنة الفلاحة» تحدثت خلالها الباحثة زينب محمد طه، عن مهنة الفلاحة وأهميتها الاقتصادية للوطن والمواطن، كذلك دورنا تجاه الفلاح في إظهار التقدير والاحترام له، فلولا مجهوده وعمله الدؤوب لما كان لنا حياة.